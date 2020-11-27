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Светлов — о поражении от «Авангарда»: «Амур» хотел перевести игру в овертайм"

08:49
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Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«До последнего пропущенного, четвертого гола была возможность уйти в овертайм. Хотели — не получилось. Я думаю, что глобально было сегодня большинство у противника — мы пропустили два гола, и, я думаю, что это был решающий фактор. Первый и второй голы мы пропустили в первом периоде, в самом начале матча. Взяли мы просмотр, гол засчитали, нам дали удаление и пропустили еще один — счет 0:2. Конечно, первый период был немного шоковым для нас как холодный душ», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.

После этой победы омичи продолжают идти вторыми на «Востоке» с 42 баллами, «Амур» — девятый (26 очков).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/26/476436.html

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