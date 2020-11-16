Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1).

«Хочу сказать спасибо ребятам за игру. Она получилась быстрой, содержательной и интересной. Я доволен всеми линиями: нападающие забрасывали шайбы, Женя Аликин выручал нас. После пропущенной шайбы в меньшинстве был зол на ребят, но эти эмоции помогли. Новички оставили приятное впечатление», — приводит слова Светлова официальный сайт КХЛ.