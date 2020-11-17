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Светлов назвал переломный момент в матче «Амура» против «Авангарда»

17:50
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Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«К сожалению, уступили сегодня. Матч получился быстрым, содержательным и напряженным. Напряженным до последних минут. Противник действовал активно, особо не давая нашим ребятам поднять голову в своей зоне. Брак присутствовал, но была и самоотдача. Переломный момент матча, когда мы почти две минуты играли в формате «5 на 3», но не смогли забить», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.

«Это очень неудачно отразилось на целостности игры, получили контратаку, пропустили гол. Противник воспрял, много давил, забил ещё. Тем не менее ребята показали характер, и боролись до последних секунд. Претензий к самоотверженности нет. Нам тяжело показывать хорошую игру с топовым соперником, силенок где-то не хватает», — заявил Светлов.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/17/475982.html

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