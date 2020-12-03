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Светлов назвал гол Архипова «Спартаку» оригинальным

17:45
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Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу над «Спартаком» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ. Отдельно он отметил гол Дмитрия Архипова.

«В целом хорошая игра, содержательная, — цитирует специалиста официальный сайт «Спартака». — Реализовали большинство, виден прогресс. Что касается гола Архипова, то были, конечно, курьезные голы, но такого не видел. Оригинальный, важный гол».

Архипов на 46-й минуте матча забил гол, когда шайба осталась лежать на сетке ворот. Он заметил ее, подбил клюшкой и отправил в ворота.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-03-12-2020/

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