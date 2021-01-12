Светлов нашел негативный момент в победном матче «Амура» против «Куньлуня»

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу над «Амуром» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Достойная и нужная победа, благодарен ребятам. Хотел бы отметить, что четвертое звено вновь забивает, они работают, стараются и приносят пользу команде. Не хватило терпения в концовке, жаль, что вновь не сыграли на ноль», — цитирует Светлова официальный сайт лиги.

После этой победы хабаровчане закрепились на десятом месте на «Востоке» с 38 очками, у китайской команды — 27 очков и 11-я позиция.