Светлов нашел негативный момент в победном матче «Амура» против «Куньлуня»
16:18
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу над «Амуром» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Достойная и нужная победа, благодарен ребятам. Хотел бы отметить, что четвертое звено вновь забивает, они работают, стараются и приносят пользу команде. Не хватило терпения в концовке, жаль, что вновь не сыграли на ноль», — цитирует Светлова официальный сайт лиги.
После этой победы хабаровчане закрепились на десятом месте на «Востоке» с 38 очками, у китайской команды — 27 очков и 11-я позиция.
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