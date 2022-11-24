Светлов: «Хочется, чтобы «Сочи» играл первым номером, а не вторым»
Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов, сменивший Андрея Назарова, в интервью «СЭ» рассказал об изменениях в игре команды после своего прихода.
— Какие положительные изменения в игровом рисунке «Сочи» отметите с момента вашего назначения?
— Каждый тренер придерживается собственного видения игры. После смены тренера меняется понимание хоккея. Мы корректируем некоторые моменты, делаем выводы. Стараемся подвести игроков к системе, которая мне нравится. Подбираем соответствующие упражнения, в том числе больше игровых, которые нужны во время матчей. Постепенно улучшаем игру, ищем оптимальный состав. Доверяем молодым ребятам. Команда прибавляет, растет — мне это нравится. Прогресс есть. Мы не стоим на месте.
— А какая ваша система игры?
— Системы бывают разные. Мы смотрим на игроков, которые собраны в команде. На их уровень и навыки. От этого подбираем правильную систему. Мне хочется, чтобы мы играли первым номером, а не вторым. Конечно, мы должны уметь и обороняться, и атаковать, но считаю, что молодым ребятам больше подходит раскрепощенный и активный хоккей. Стараемся искать победы не в обороне, а в атаке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|34
|27
|7
|56
|2
|ЦСКА
|32
|21
|11
|47
|3
|Торпедо
|33
|21
|12
|44
|4
|Локомотив
|33
|19
|14
|44
|5
|Динамо М
|33
|18
|15
|41
|6
|Спартак
|35
|16
|19
|37
|7
|Витязь
|33
|15
|18
|37
|8
|Динамо Мн
|34
|14
|20
|35
|9
|Северсталь
|33
|12
|21
|32
|10
|Куньлунь
|35
|12
|23
|27
|11
|Сочи
|31
|5
|26
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|33
|23
|10
|48
|2
|Металлург
|33
|21
|12
|46
|3
|Сибирь
|36
|21
|15
|45
|4
|Адмирал
|34
|19
|15
|42
|5
|Сал. Юлаев
|33
|17
|16
|41
|6
|Авангард
|33
|18
|15
|39
|7
|Ак Барс
|33
|14
|19
|34
|8
|Трактор
|35
|14
|21
|33
|9
|Барыс
|34
|14
|20
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|32
|12
|20
|29
|24.11
|19:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|24.11
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|24.11
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|24.11
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -