В Госдуме РФ считают, что матчи КХЛ и НХЛ сравнятся по ажиотажу с футбольным ЧМ: «Овечкин должен быть в составе»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на возможный матч сборной КХЛ против команды НХЛ.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

«Получается, я угадала. Я говорила, что нужно будет обязательно провести такой матч и включить в состав на такую игру Овечкина. В любом случае выстраивание отношений через спорт — это самое правильное решение, и такой хоккейный матч может стать знаковым. А то, что матчи хотят провести и в США, и в России, это лучшая идея. Многие американские болельщики очень сильно этого ждут, потому что они давно хотят увидеть, какую потрясающую команду все наши хоккеисты могут составить. Думаю, ажиотаж вокруг этих игр будет не меньше, чем вокруг чемпионата мира по футболу», — сказала Журова «СЭ».

Депутат Госдумы РФ также поделилась идеями о возможности проведения данных матчей.

«Если эти игры будут дружественного и товарищеского характера, то на какое-то время можно будет выпустить именитых спортсменов с обеих сторон: Фетисова, Третьяка, Кожевникова, Касатонова, Буре и многих других и во главе с нашим президентом. Это все играющие люди, поэтому это может очень круто выглядеть», — добавила Журова.

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году магнитогорский «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010-м СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).

Денис Сафронов