Светлаков и Радулов установили рекорды для участников финала Кубка Гагарина

В Ярославле стартовал первый матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Трактор».

Как информирует пресс-служба лиги, форвард челябинской команды Андрей Светлаков стал первым хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим в семи финалах Кубка Гагарина. По шесть финальных серий у Кирилла Петрова и Сергея Андронова.

Нападающий ярославцев Александр Радулов стал первым хоккеистом, сыгравшим за четыре разные команды в финале Кубка Гагарина.