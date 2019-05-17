14:45 | Хоккей — КХЛ

Свен Андригетто об "Авангарде" и КХЛ: "Я еще ничего не решил"

0
Обсудить

Нападающий "Колорадо" и сборной Швейцарии Свен Андригетто поделился ожиданиями от встреч с Россией и Швецией в рамках чемпионата мира, а также прокомментировал информацию "СЭ" о его переходе в "Авангард".

– У вас впереди матчи со Швецией и Россией.

– Начинается самое интересное на этом чемпионате мира. Хорошая проверка наших сил перед плей-офф. Эти игры покажут, чего вы на самом деле стоим. Я в предвкушении.

– Знаю, что у вас есть предложение из КХЛ – от "Авангарда". Где вы будете играть в следующем сезоне?

– Я еще ничего не решил. Сезон для меня еще не закончен, сборная его продлила. Как только он завершится – буду решать, рассматривая все варианты. (Игорь Еронко)

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //  
Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019 //  

Чемпионат мира по хоккею - 2019: новости, обзоры, команды, статистика //    
Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика  // 
Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ