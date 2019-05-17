Свен Андригетто об "Авангарде" и КХЛ: "Я еще ничего не решил"

Нападающий "Колорадо" и сборной Швейцарии Свен Андригетто поделился ожиданиями от встреч с Россией и Швецией в рамках чемпионата мира, а также прокомментировал информацию "СЭ" о его переходе в "Авангард".
– У вас впереди матчи со Швецией и Россией.
– Начинается самое интересное на этом чемпионате мира. Хорошая проверка наших сил перед плей-офф. Эти игры покажут, чего вы на самом деле стоим. Я в предвкушении.
– Знаю, что у вас есть предложение из КХЛ – от "Авангарда". Где вы будете играть в следующем сезоне?
– Я еще ничего не решил. Сезон для меня еще не закончен, сборная его продлила. Как только он завершится – буду решать, рассматривая все варианты. (Игорь Еронко)
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