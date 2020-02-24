Сведберг внесен в список травмированных
09:02
В ходе домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1) защитник «Барыса» Виктор Сведберг получил повреждение, сообщает официальный сайт клуба.
В связи с этим, игрок помещен в список травмированных. Сведберг пропустит ближайшие матчи команды.
В нынешнем сезоне 28-летний швед провел 10 матчей и отметился 1 результативной передачей.
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/viktor-svedberg-v-spiske-travmirovannyh2402/
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