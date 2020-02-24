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Сведберг внесен в список травмированных

09:02
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В ходе домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1) защитник «Барыса» Виктор Сведберг получил повреждение, сообщает официальный сайт клуба.

В связи с этим, игрок помещен в список травмированных. Сведберг пропустит ближайшие матчи команды.

В нынешнем сезоне 28-летний швед провел 10 матчей и отметился 1 результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/viktor-svedberg-v-spiske-travmirovannyh2402/

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