Сведберг внесен в список травмированных

В ходе домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1) защитник «Барыса» Виктор Сведберг получил повреждение, сообщает официальный сайт клуба.

В связи с этим, игрок помещен в список травмированных. Сведберг пропустит ближайшие матчи команды.

В нынешнем сезоне 28-летний швед провел 10 матчей и отметился 1 результативной передачей.