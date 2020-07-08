КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Сведберг намерен получить казахстанское гражданство

8 июля 2020, 16:02
Теги:

Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг намерен получить казахстанское гражданство.

«Мой контракт истечет весной следующего года. Меня ждет третий сезон в этой команде, после чего, я смогу претендовать на получение гражданства, — цитирует Сведберга Expressen. — Посмотрю, какие условия мне предложит клуб, и как сложится грядущий сезон. Я рассмотрю возможность выступления за Казахстан. Играть на чемпионатах мира и Олимпиадах — просто фантастика. Я буду рассматривать различные варианты.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир