Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг намерен получить казахстанское гражданство.

«Мой контракт истечет весной следующего года. Меня ждет третий сезон в этой команде, после чего, я смогу претендовать на получение гражданства, — цитирует Сведберга Expressen. — Посмотрю, какие условия мне предложит клуб, и как сложится грядущий сезон. Я рассмотрю возможность выступления за Казахстан. Играть на чемпионатах мира и Олимпиадах — просто фантастика. Я буду рассматривать различные варианты.