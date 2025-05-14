Сушко: «Если Гусев продолжит играть в КХЛ, то только за «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о ситуации, связанной с контрактом форварда бело-голубых Никиты Гусева.

«Процесс для того, чтобы Никита остался, идет. Мы знаем, что он всегда долго принимает решение, но если он будет играть в КХЛ, то только за «Динамо», — сказал Сушко на пресс-конференции по итогам сезона.

В сезоне-2024/25 Гусев провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 69 (29+40) очков. В 17 играх плей-офф 32-летний россиянин набрал 11 (5+6) очков. Контракт Гусева с «Динамо» истекает 31 мая 2025 года.