Сушко прокомментировал состояние Пакетта, Готовца и Классона

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал состояние здоровья травмированных игроков.

— Нас подвели травмы игроков. Тяжело заменить кем-то таких игроков, которые получили повреждения. Мы договорились о том, что ждем Седрика Пакетта и Фредрика Классона в августе. Посмотрим на их состояние и примем какие-то решения. Пакетту предстоит операция на спине. Мы обязаны дать им шанс, учитывая, сколько тот же Седрик сделал для «Динамо», — сказал Сушко.