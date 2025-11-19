Сушко прокомментировал информацию о конфликте Кудашова с легионерами «Динамо»
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» высказался о возможном конфликте Алексея Кудашова с иностранными игроками бело-голубых.
— Правда ли, что некоторые легионеры не хотели играть за Кудашова?
— Не могу говорить, что там хотели легионеры. Они приехали сюда и подписали контракт, поэтому должны выполнять свою работу.
— Может, присутствовал фактор недопонимания?
— Все легионеры — здравомыслящие люди. Я считаю, что у нас в команде отличные иностранцы. Уил, Пакетт, Комтуа, Классон — все парни настоящие бойцы.
— Что скажете про ситуацию с Комтуа и его травмой? При Кудашове он в последних матчах не играл, но после отставки сразу появился на льду.
— Мы живем слухами какими-то. Только что вы сказали о случае в Казани, которого не было. Все эти эпизоды не имеют под собой никакого основания.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -