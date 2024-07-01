Сушинский о седьмом матче серии «Флорида» — «Эдмонтон»: «Я не настолько люблю хоккей, чтобы ради него вскакивать в три часа ночи»

Бывший хоккеист сборной России, чемпион мира-2008 Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал, почему не смотрел решающий матч финала Кубка Стэнли в прямом эфире.

— За седьмым матчем финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» следили в прямом эфире?

— Нет. Даже мыслей не возникало. Я не настолько люблю хоккей, чтобы ради него вскакивать в три часа ночи и ломать себе весь режим. Понятно, матч особенный, в другое время суток посмотрел бы целиком. Но когда проснулся, счет уже был известен, поэтому ограничился хайлайтами. Включил, порадовался за наших ребят. Телефонов Володи Тарасенко и Димы Куликова у меня нет. А Сергею Бобровскому тут же написал, поздравил.

— Болели за «Флориду»?

— Ну, мне и «Эдмонтон» очень нравится. Классная команда. Один Коннор Макдэвид чего стоит. В каждой игре восхищает, уже кучу рекордов побил. Гений! А «Флориде» симпатизировал из-за наших. Конечно, хотелось, чтобы они выиграли. Бобровский Кубок Стэнли точно заслужил. Сколько матчей вытащил в этом сезоне!