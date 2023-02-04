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Сегодня, 22:34

Сушинский: «Едва ли Радулов планировал выбить Зыкову все зубы. Предъявлять ему претензии не за что»

Алина Савинова
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Чемпион мира Максим Сушинский высказался об инциденте с участием нападающего СКА Валентина Зыкова и форварда «Ак Барса» Александра Радулова в матче КХЛ (7:4).

После силового приема Радулова Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

«Радулов провел абсолютно чистый, хороший силовой прием. Считаю, предъявлять ему претензии не за что. Никакой грубости в его действиях не было. Обратите внимание, Александр не поднимал локоть и не совершал движений руками. Как катился, так и катился. Просто так вышло, что соперник чуть опустил голову и удар пришелся ему точно в верхнюю челюсть. Произошедшее можно назвать несчастным случаем. Едва ли Радулов планировал выбить ему все зубы. В хоккее в каждом матче проводят десятки силовых приемов — это норма», — цитирует Сушинского RT.

«Ак Барс» занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции (75 очков). СКА лидирует на Западе (93 очка).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1106624-sushinskii-zykov-travma
Александр Радулов
Валентин Зыков
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
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Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 59 33 26 75
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4 Авангард 59 33 26 72
5 Металлург 58 30 28 70
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9 Нефтехимик 59 28 31 61
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