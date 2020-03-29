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Сушинский сыграл с семьей в хоккей. Во дворе своего дома

11:05
Максим Сушинский. Фото Instagram.
Максим Сушинский. Фото Instagram.
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Семья президента «Авангарда» Максима Сушинского показала, чем занимается во время карантина. Во дворе своего участка они сыграли в хоккей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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