Сушинский сыграл с семьей в хоккей. Во дворе своего дома
11:05
Семья президента «Авангарда» Максима Сушинского показала, чем занимается во время карантина. Во дворе своего участка они сыграли в хоккей.
Максим Сушинский VS все остальные, судя по всему ?— ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 29, 2020
? И ЭТО ГОЛ! ?#лучшедома #будьдома #stayathome pic.twitter.com/ZOohD73swj
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.
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