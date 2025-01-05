Сушинский сравнил главного тренера «Авангарда» Буше с Хартли

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, как изменилась игра омской команды под руководством нового главного тренера Ги Буше.

«Видно по результату, что игра «Авангарда» с приходом Буше преобразилась. Стали в более активный хоккей играть. Так было при Хартли, схожий стиль. Все североамериканские специалисты давно ставят атакующий хоккей. Возможно, это эмоциональный подъем у ребят, что новый тренер и надо себя показать. Думаю, выводы сделаем чуть позже», — цитирует Сушинского Legalbet.

Буше стал новым главным тренером «Авангарда» в конце ноября. На этом посту он сменил Сергея Звягина. Контракт 53-летнего канадца с «ястребами» рассчитан до конца сезона-2025/26.