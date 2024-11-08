Сушинский: «В СКА многие ребята просто пропадают на скамейке»
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил игру СКА в текущем сезоне FONBET чемпионате КХЛ.
«Все же смотрят только на пасы и игру в атаке. На игру в обороне того же Зайцева все мало обращают внимания. Если у Кузнецова будет 23 или 25 минут на площадке, то мы увидим другого Кузнецова, который будет забивать, отдавать и вести за собой.
Большая обойма игроков не всегда идет в плюс СКА? Конечно, когда у тренера есть такой выбор игроков, не все могут постоянно выходить в стартовом составе. Мы помним, что с тем же Кадейкиным было в СКА, и что сейчас происходит с ним в «Тракторе». Не всегда такая длинная семейка идет в плюс. Многие ребята на этой скамейке просто пропадают», — цитирует Сушинского Metaratings.ru.
После 25 игр в текущем сезоне FONBET чемпионате КХЛ СКА имеет на своем счету 32 очка и занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции. Следующая игра команды пройдет на выезде с «Авангардом» 11 ноября в 16:30 по московскому времени.
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|15
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|13
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|29
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|26
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
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|13
|23
|10
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|23
|8
|15
|18
|11
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|22
|8
|14
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|22
|14
|8
|30
|3
|Ак Барс
|21
|14
|7
|29
|4
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|27
|5
|Адмирал
|24
|11
|13
|26
|6
|Металлург Мг
|25
|12
|13
|25
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|24
|5
|19
|13
|8.11
|19:30
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Куньлунь РС – Северсталь
|- : -
|8.11
|19:30
|
Динамо М – Лада
|- : -