Сушинский считает, что Радулову будет тяжело работать с Никитиным

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский предположил, как сложится совместная работа главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина и форварда железнодорожников Александра Радулова.

«Радулову и Никитину будет вместе тяжело, есть опасения. Думаю, авторитет Никитина тяжело задавить. Им надо разговаривать и быть полезными для команды. Думаю, что они детали обговорили еще до подписания контракта. Будут действовать в интересах команды больше, чем в своих личных», — цитирует Сушинского Legalbet.

6 июня ярославский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 37-летним форвардом. В сезоне-2023/24 Радулов сыграл 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.