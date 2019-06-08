Сушинский рассказал, что "Авангард" смог заработать на Верстиге

Президент "Авангарда" ​Максим Сушинский рассказал, что омский клуб смог заработать на Крисе Верстиге. Напомним, 32-летний канадец, на счету которого более 600 матчей в НХЛ, после 11 игр в КХЛ покинул клуб по семейным обстоятельствам.

– Мы на нем деньги заработали. Много? Все, что положено по контракту – две трети годового оклада он выплатил нам. Крис выполнил все условия, прописанные в КХЛ, согласно которым при расторжении соглашения должен выплатить клубу ту часть зарплаты, которую я только что назвал, – цитируют "Известия" Сушинского.

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