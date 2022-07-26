Сушинский о Гашеке: «Он же приезжал в Россию заработать. Чего он тогда играл в КХЛ, если является таким русофобом?»

Бывший президент «Авангарда» и экс-нападающий сборной России Максим Сушинский отреагировал на предложение двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека принять закон, который будет запрещать спортсменам играть в России.

«Зачем хоккеистам лезть в политику? Гашек вообще не понимает, что происходит, но зачем-то об этом говорит. Тем более этот человек играл в России и знает наш язык. Последнюю часть карьеры Гашек проиграл в КХЛ, а сейчас говорит про нашу страну такие вещи.

Не надо смешивать политику и спорт. Ну раз они это замесили, то пусть пожинают это. Спортсмены сами этого не хотят. Они играют и зарабатывают деньги. А Гашек чего заговорил? Он же тоже для чего-то приезжал в Россию? Конечно, чтобы заработать побольше денег. А чего он тогда играл в России, если является таким русофобом?» — приводит Sport24 слова Сушинского.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за «Спартак». После сезона в составе московской команды чех объявил о завершении карьеры. Всего он провел за красно-белых 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отразив 91,5 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,45.