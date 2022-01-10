Сушинский прокомментировал решение КХЛ не останавливать чемпионат из-за коронавируса

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на решение КХЛ не останавливать чемпионат из-за коронавируса.

«КХЛ виднее, — приводит слова Сушинского «Чемпионат». — Наверное, нарушается спортивный принцип. Хотя лига берет на себя ответственность. Поэтому знают, что делают».

Напомним, что четыре команды КХЛ (ЦСКА, «Салават Юлаев», рижское «Динамо» и «Автомобилист») находятся на карантине. При этом с начала 2022 года лига отменила 11 матчей регулярного чемпионата.