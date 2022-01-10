Сушинский прокомментировал решение КХЛ не останавливать чемпионат из-за коронавируса
14:45
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на решение КХЛ не останавливать чемпионат из-за коронавируса.
«КХЛ виднее, — приводит слова Сушинского «Чемпионат». — Наверное, нарушается спортивный принцип. Хотя лига берет на себя ответственность. Поэтому знают, что делают».
Напомним, что четыре команды КХЛ (ЦСКА, «Салават Юлаев», рижское «Динамо» и «Автомобилист») находятся на карантине. При этом с начала 2022 года лига отменила 11 матчей регулярного чемпионата.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4571441-sushinskij-otreagiroval-na-reshenie-khl-ne-ostanavlivat-chempionat-iz-za-koronavirusa.html
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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