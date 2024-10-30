Сушинский прокомментировал рекорд Шипачева в КХЛ

Бывший игрок «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал бомбардирский рекорд форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева в КХЛ.

«Я точно не думал о том, побьет ли Шипачев рекорд Мозякина или не побьет. Обоих хорошо знаю, хорошо к ним отношусь, но борьба честная и достойная», —приводит слова Сушинского Vprognoze.ru.

29 октября Шипачев в матче с «Северсталью» набрал 929-е очко и обошел Сергея Мозякина (928) в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

За карьеру в КХЛ Шипачев также выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».