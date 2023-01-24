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Сегодня, 09:47

Сушинский: «Признание ошибок генменеджером «Авангарда» достойно уважения»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о работе генерального менеджера «Авангарда» Рашида Хабибуллина.

«Наличие ошибок точно не говорит о непрофессионализме. Ошибки всегда есть и будут у каждого генерального менеджера. Спорт — вещь непредсказуемая. Вспомните мою ошибку с приглашением в «Авангард» швейцарца Свена Андригетто. Вроде и в НХЛ он хорошо играл, и в сборной, но приехал к нам и... Моментами показывал хорошую игру, видно, что отличный мастер, но в командный хоккей так и не влился. Возможно, сказалось то, что он не смог работать с Бобом Хартли. Через сезон вернулся в Швейцарию и стал там лучшим бомбардиром, хотя уровень в этой лиге очень приличный.

Если генменеджер делает вид, что не ошибся, если открещивается от неверных решений, хотя они для всех очевидны, то и расти как профессионал он не будет. Свои ошибки надо признавать! Да, говорят, что учиться надо на чужих ошибках, но жизнь показывает, что и на своих тоже. Поэтому слова Хабибулина достойны уважения, да и любого генменеджера, который признал свои ошибки — тоже», — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru.

Ранее Хабибулин по закрытию трансферного окна признал ошибку в том, что не смог подписать вратаря «Амура» Евгения Аликина.

Источник: https://betonmobile.ru/sushinskiy-priznanie-oshibok-genmenedzherom-avangarda-habibulinyim-dostoyno-uvazheniya
Максим Сушинский
КХЛ
ХК Авангард
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