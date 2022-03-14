Сушинский: «Пока Квартальнов не поймет, что в команде должны быть не только роботы, ничего не изменится»
Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский подвел итоги серии омичей и «Ак Барса». Омская команда выиграла серию первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 4-2.
«Я нисколько не сомневался в общей победе «Авангарда» даже когда счет в серии стал 3-2. Я всегда говорил, что у «Ак Барса» попросту некому забивать, вот дело и закончилось «сухим» поражением в матче. Пока Дмитрий Квартальнов не поймет, что в команде должны быть и хоккеисты, а не только роботы, так и будет. Считаю, что и в казанском — пятом — матче серии «барсам» в какой-то степени повезло — они реализовали два большинства. Но как выяснилось, в первый и в последний раз во время противостояния. Парадокс, кстати, что это была первая домашняя победа «Ак Барса» над «Авангардом» в плей-офф за два года.
Хартли — очень опытный тренер, он умеет распределить игровое время между хоккеистами, так, чтобы они и отдохнуть успевали. Вот тонкое место и не вскрылось, в отличие от проблем того же «Ак Барса». Про отсутствие забивных игроков я уже сказал, но, напомню, есть там и вратарская проблема. А у Омска, напротив, есть кому забить, и ребята используют большинство имеющихся моментов», - заявил Сушинский Betonmobile.ru.
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|Барыс
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|25
|48
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|Амур
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|19
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|27
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|11
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|Куньлунь
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|9
|39
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|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
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|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
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|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|14.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
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