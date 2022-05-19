Сушинский поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением об ужесточении лимита в лига с 5 до 3 иностранцев с сезона-2023/24.

«В чем смысл нового лимита? Я вообще не вижу смысла, — приводит слова Сушинского «Чемпионат». — В НХЛ его нет — они там как-то играют. Легионеры никогда не портят картину, они создают конкуренцию. Если нашим спортсменам не будет хватать рабочих мест, то они будут задумываться о том, чтобы лучше тренироваться и играть. Здесь должен быть спортивный принцип, а не паспорт.

Если мы хотим иметь лучшую лигу, надо дать шоу. Тогда будет ходить зритель. Для шоу нужны хорошие игроки, да и не только игроки. Я давно говорю, что нельзя бояться легионеров. На 100 процентов уверен, что цены на наших игроков упадут, потому что есть качественные дешёвые легионеры. Здесь будет интереснее».

19 апреля ФХР отправила предложение в Минспорта РФ о сокращении числа легионеров в заявках команд с 5 до 3 игроков.