Сушинский: «Если «Авангард» окажется в четверке лучших по итогам сезона, это будет отличный результат»
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопрос, какой результат команды из Омска поможет сохранить свои посты генеральному менеджеру Рашиду Хабибулину и главному тренеру Михаилу Кравецу.
«Все прекрасно знают, что будущее обоих зависит от решения одного человека — председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова. Какой результат он признает успешным, известно только ему. Если же вам интересно мое мнение, то оно такое — если команда окажется в четверке лучших по итогам сезона, это будет отличный результат, особенно после такого неровного чемпионата. Выигрывать каждый год невозможно, а финал конференции — вполне приемлем. При этом я не говорю, что омичи не способны стать чемпионами. Плей-офф — это такая вещь, что можно выиграть и с составом похуже, а можно вылететь в первом раунде с составом лучше. Очень много мелочей, которые складываются в общую картину», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.
На данный момент «Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 53 матчах.
Сегодня, 25 января, омская команда сыграет против «Трактора». Начало игры — в 16.30 по московскому времени.
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|Локомотив
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|5
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|54
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|22
|72
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|19
|36
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|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|2
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|3
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|4
|Ак Барс
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|53
|31
|22
|66
|6
|Сал. Юлаев
|54
|27
|27
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Амур
|53
|24
|29
|54
|9
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|10
|Барыс
|56
|24
|32
|53
|11
|Трактор
|54
|22
|32
|52
|25.01
|16:30
|
Авангард – Трактор
|- : -
|25.01
|16:30
|
Барыс – Северсталь
|- : -
|25.01
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|- : -
|25.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|25.01
|19:30
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|25.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -