Сушинский: «Возможно, Разин увел хоккеистов со льда, чтобы они не получили травмы»

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский прокомментировал решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести хоккеистов со льда в матче Мемориала Ромазана с «Нефтехимиком».

«Сложно давать оценки поступку Разина, поскольку мы не знаем всей подоплеки. Возможно, поняв, что один из подопечных получил серьезное повреждение, он не захотел, чтобы и другие травмировались. Вероятно, Андрей посчитал действия Абросимова чрезмерно грубыми. Только он может ответить на данный вопрос», — приводит слова Сушинского RT.

28 августа 28-летнего нападающего унесли на носилках после столкновения с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым. Судьи не наказали игрока нижнекамцев за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.

30 августа Вовченко был выписан из больницы.