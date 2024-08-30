Сушинский: «Возможно, Разин увел хоккеистов со льда, чтобы они не получили травмы»
Бывший игрок сборной России Максим Сушинский прокомментировал решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести хоккеистов со льда в матче Мемориала Ромазана с «Нефтехимиком».
«Сложно давать оценки поступку Разина, поскольку мы не знаем всей подоплеки. Возможно, поняв, что один из подопечных получил серьезное повреждение, он не захотел, чтобы и другие травмировались. Вероятно, Андрей посчитал действия Абросимова чрезмерно грубыми. Только он может ответить на данный вопрос», — приводит слова Сушинского RT.
28 августа 28-летнего нападающего унесли на носилках после столкновения с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым. Судьи не наказали игрока нижнекамцев за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.
30 августа Вовченко был выписан из больницы.
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