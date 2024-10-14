Сушинский объяснил спад в игре «Авангарда» в этом сезоне
Бывший форвард «Авангарда» Максим Сушинский предположил, с чем связан неудачный старт омского клуба в FONBET Чемпионате КХЛ сезона-2024/25.
«Низкая результативность связана с обороной. От нее плясать надо, а не от атаки. Надо смотреть, сколько пропускает «Авангард». Здесь все кроется, потому что отыгрываться всегда тяжелее. Когда ведешь в счете, команда бежит и старается забить как можно больше. Здесь обратная ситуация. Пытаешься догнать, а пропускаешь еще и еще. У команды сейчас ментальная проблема, которая пройдет, и все забудут неудачную серию. Такое бывает у всех клубов. На «Авангард» давит результат, и хоккеисты думают об этом», — цитирует Сушинского Legalbet.
Чемпион мира считает, что у «Авангарда» в скором времени все наладится, и команда вернется в зону плей-офф.
После 15 матчей «ястребы» с 11 очками располагаются на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|12
|3
|26
|2
|Спартак
|14
|9
|5
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|5
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|6
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Динамо М
|15
|7
|8
|15
|9
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Амур
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|15
|5
|10
|12
|11
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|14.10
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|14.10
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|14.10
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|14.10
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -