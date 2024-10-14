Сушинский объяснил спад в игре «Авангарда» в этом сезоне

Бывший форвард «Авангарда» Максим Сушинский предположил, с чем связан неудачный старт омского клуба в FONBET Чемпионате КХЛ сезона-2024/25.

«Низкая результативность связана с обороной. От нее плясать надо, а не от атаки. Надо смотреть, сколько пропускает «Авангард». Здесь все кроется, потому что отыгрываться всегда тяжелее. Когда ведешь в счете, команда бежит и старается забить как можно больше. Здесь обратная ситуация. Пытаешься догнать, а пропускаешь еще и еще. У команды сейчас ментальная проблема, которая пройдет, и все забудут неудачную серию. Такое бывает у всех клубов. На «Авангард» давит результат, и хоккеисты думают об этом», — цитирует Сушинского Legalbet.

Чемпион мира считает, что у «Авангарда» в скором времени все наладится, и команда вернется в зону плей-офф.

После 15 матчей «ястребы» с 11 очками располагаются на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.