Сушинский — об отказе вызывать в сборную Латвии хоккеиста «Амура»: «Они сами от это только проиграют»

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Федерации хоккея Латвии не вызывать вратаря Яниса Калниньша в сборную из-за перехода в «Амур».

«Кто из-за этого потеряет: вратарь или сборная Латвии? Очевидно, что сборная. Ситуация временная, все равно все вернется на круги своя. То, за какой клуб и в какой стране играет хоккеист, никак не должно влиять на его вызов спортсмена в сборную», — сказал Сушинский «СЭ».

6 июля, «Амур» объявил о заключении контракта с 30-летним Калниньшем. До этого хоккеист уже выступал в КХЛ за рижское «Динамо» и «Йокерит».

После этого генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс заявил, что подписавшему контракт с «Амуром» латвийскому вратарю Калниньшу откажут в дальнейшем вызове в национальную сборную.