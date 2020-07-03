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Сушинский может остаться на посту президента «Авангарда»

3 июля 2020, 14:08
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал будущее Максима Сушинского в омском клубе. 30 апреля 2020 года у бывшего президента «ястребов» истек срок контракта.

— У Максима Сушинского закончился контракт 30 апреля, — цитирует Крылова Twitter омичей. — В середине июля состоится Совет директоров, на котором будет обсуждаться оргструктура клуба. Если будет принято решение оставить должность президента, работа по этому вопросу возобновится.

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