Сушинский может остаться на посту президента «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал будущее Максима Сушинского в омском клубе. 30 апреля 2020 года у бывшего президента «ястребов» истек срок контракта.

— У Максима Сушинского закончился контракт 30 апреля, — цитирует Крылова Twitter омичей. — В середине июля состоится Совет директоров, на котором будет обсуждаться оргструктура клуба. Если будет принято решение оставить должность президента, работа по этому вопросу возобновится.