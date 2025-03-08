Сурин — о конфликте с Комтуа: «Он не всегда ведет себя правильно»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал о конфликте с форвардом московского «Динамо» Максимом Комтуа в матче FONBET чемпионата КХЛ (3:5).

«Мы привыкли, что Комтуа может случайно упасть. Он не всегда ведет себя правильно. Когда Максим пытался меня задеть, я отреагировал на это с насмешкой, потому что видел, что судья уже показал удаление. Наверное, в его планах было то, чтобы я тоже отправился на штрафную скамейку. Ну, это глупо. Поэтому я просто не среагировал. Как мне удалось сдержать эмоции? Я думаю, каждый, у кого есть голова на плечах, рассудил бы этот эпизод верно», — цитирует Сурина Legalbet.ru.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 93 очка. «Динамо» с 83 баллами располагается на второй строчке.