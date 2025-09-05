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Сурин забросил первую шайбу в новом сезоне КХЛ

Алина Савинова
Егор Сурин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин отметился заброшенной шайбой в матче Кубка открытия КХЛ сезона-2025/26 против «Трактора».

19-летний хоккеист открыл счет на последней минуте второго периода. Он стал автором первого гола нового сезона КХЛ.

Игра команд проходит в Ярославле. Перед матчем под своды арены «Локомотива» подняли первый чемпионский баннер с Кубком Гагарина.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1) в финальной серии и стал обладателем Кубка Гагарина.

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Егор Сурин
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 8 2 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Салават Юлаев 10 6 4 13
5 Барыс 10 5 5 10
6 Автомобилист 10 4 6 10
7 Амур 9 4 5 9
8 Трактор 9 4 5 8
9 Авангард 9 4 5 8
10 Адмирал 9 2 7 6
11 Сибирь 10 2 8 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 10 7 3 14
3 СКА 9 7 2 14
4 Торпедо НН 9 6 3 12
5 Спартак 10 5 5 11
6 Динамо М 11 5 6 11
7 Шанхай Дрэгонс 7 5 2 10
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30.09 17:00 Автомобилист – Лада 3 : 1
30.09 19:00 Ак Барс – Барыс 4 : 1
30.09 19:30 Спартак – Трактор 2 : 4
30.09 19:30 Сочи – Салават Юлаев 6 : 3
30.09 19:30 Локомотив – Сибирь 3 : 1
30.09 19:30 Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг - : -
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