Сурин забросил первую шайбу в новом сезоне КХЛ
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин отметился заброшенной шайбой в матче Кубка открытия КХЛ сезона-2025/26 против «Трактора».
19-летний хоккеист открыл счет на последней минуте второго периода. Он стал автором первого гола нового сезона КХЛ.
Игра команд проходит в Ярославле. Перед матчем под своды арены «Локомотива» подняли первый чемпионский баннер с Кубком Гагарина.
В сезоне-2024/25 «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1) в финальной серии и стал обладателем Кубка Гагарина.
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|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|10
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|11
|Сибирь
|10
|2
|8
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|10
|7
|3
|14
|3
|СКА
|9
|7
|2
|14
|4
|Торпедо НН
|9
|6
|3
|12
|5
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|6
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|7
|Шанхай Дрэгонс
|7
|5
|2
|10
|8
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|10
|9
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
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1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|17:00
|Автомобилист – Лада
|3 : 1
|30.09
|19:00
|Ак Барс – Барыс
|4 : 1
|30.09
|19:30
|Спартак – Трактор
|2 : 4
|30.09
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|6 : 3
|30.09
|19:30
|Локомотив – Сибирь
|3 : 1
|30.09
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг
|- : -
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