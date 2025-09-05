Сурин забросил первую шайбу в новом сезоне КХЛ

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин отметился заброшенной шайбой в матче Кубка открытия КХЛ сезона-2025/26 против «Трактора».

19-летний хоккеист открыл счет на последней минуте второго периода. Он стал автором первого гола нового сезона КХЛ.

Игра команд проходит в Ярославле. Перед матчем под своды арены «Локомотива» подняли первый чемпионский баннер с Кубком Гагарина.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1) в финальной серии и стал обладателем Кубка Гагарина.