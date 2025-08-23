Сурин — о системе Хартли после Никитина: «Понимаем, что делать, но нужно еще настроить рояль»

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал изменения в команде после назначения главным тренером Боба Хартли.

— Успели понять принципы Боба Хартли?

— Мы уже понимаем, что делать. Но нужно, так сказать, еще настроить рояль, чтобы каждый делал все вовремя. Это проблематично, когда меняется система. Но думаю, в ближайших матчах все будет лучше и лучше.

«Локомотив» объявил о назначении 64-летнего Хартли 5 июля. С 2021 года «Локомотив» возглавлял Игорь Никитин, который после чемпионского сезона-2024/25 покинул клуб и перешел в ЦСКА.