Сурин: «Не знаю, откуда у нас химия с Радуловым. Может, чем-то похожи»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин подвел итоги полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (4-1).

«Очень сильно не хотел ехать в Уфу. Надо было реабилитироваться перед болельщиками за серию с «Авангардом». Мы сделали правильные выводы, нельзя отдавать этот матч. Не знаю, откуда химия с Радуловым. Может, чем-то похожи. Радулов постоянно подсказывает. Мой второй гол? Я и парням сказал, что почувствовал — сейчас забью. Полез и исполнил», — приводит слова Сурина официальный сайт КХЛ.

Ярославская команда выиграла полуфинальную серию со счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.