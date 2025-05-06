Хоккей
6 мая, 01:11

Сурин: «Не знаю, откуда у нас химия с Радуловым. Может, чем-то похожи»

Сергей Разин
корреспондент

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин подвел итоги полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (4-1).

«Очень сильно не хотел ехать в Уфу. Надо было реабилитироваться перед болельщиками за серию с «Авангардом». Мы сделали правильные выводы, нельзя отдавать этот матч. Не знаю, откуда химия с Радуловым. Может, чем-то похожи. Радулов постоянно подсказывает. Мой второй гол? Я и парням сказал, что почувствовал — сейчас забью. Полез и исполнил», — приводит слова Сурина официальный сайт КХЛ.

Ярославская команда выиграла полуфинальную серию со счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.

«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
  • андр

    Скоро в НХЛ.

    06.05.2025

  • Mick Bush

    Как все хоккеисты)))) Удивляюсь почему без кап играют, сейчас они оч. удобные...

    06.05.2025

  • alexvi

    Может зубами похожи?

    06.05.2025

    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 24 6 18 16
    16.11 10:00 Амур – Адмирал - : -
    16.11 14:00 Трактор – Автомобилист - : -
    16.11 16:00 Лада – Нефтехимик - : -
    16.11 17:00 СКА – Металлург Мг - : -
    16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард - : -
    16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн - : -
    16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА - : -
