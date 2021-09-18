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Супруга и сыновья Александра Овечкина поздравили хоккеиста с днем рождения

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Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 17 сентября отпраздновал свое 36-летие. В Instagram появилось видео того, как жена Анастасия Шубская и сыновья Сергей и Илья поздравили хоккеиста.

В июле российский хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном», рассчитанный на пять лет. Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (730 голов).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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