Супруга и сыновья Александра Овечкина поздравили хоккеиста с днем рождения

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 17 сентября отпраздновал свое 36-летие. В Instagram появилось видео того, как жена Анастасия Шубская и сыновья Сергей и Илья поздравили хоккеиста.

В июле российский хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном», рассчитанный на пять лет. Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (730 голов).