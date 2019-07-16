Судьям КХЛ запретили пользоваться соцсетями. Есть штрафы за лишний вес

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о новых ограничениях для судей, обслуживающих матчи турнира.

– Мы вводим запрет на использование социальных сетей, – цитирует официальный сайт КХЛ Анисимова. – Поверьте, такие меры приняты для информационной безопасности. Юридически это правило распространяется на срок действия контракта, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями. Инстаграм может быть только у меня.

Будем изучать процент жировой ткани в организме арбитров. Те, кто выйдет за пределы нормы, будет оштрафован.