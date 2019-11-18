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Судницин выбыл до конца сезона

14:28
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Вратарь «Авангарда» Александр Судницин выбыл из-за травмы до конца сезона КХЛ, сообщает РИА «Новости».

Судницин получил травму 14 ноября на второй минуте гостевого матча с череповецкой «Северсталью», закончившегося со счетом 5:1 в пользу омичей.

Судницин, которому в четверг, 21 ноября, исполнится 32 года, провел в нынешнем сезоне девять матчей в КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191118/1561067403.html

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