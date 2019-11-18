Судницин выбыл до конца сезона
14:28
Вратарь «Авангарда» Александр Судницин выбыл из-за травмы до конца сезона КХЛ, сообщает РИА «Новости».
Судницин получил травму 14 ноября на второй минуте гостевого матча с череповецкой «Северсталью», закончившегося со счетом 5:1 в пользу омичей.
Судницин, которому в четверг, 21 ноября, исполнится 32 года, провел в нынешнем сезоне девять матчей в КХЛ.
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