Судницин выбыл до конца сезона

Вратарь «Авангарда» Александр Судницин выбыл из-за травмы до конца сезона КХЛ, сообщает РИА «Новости».

Судницин получил травму 14 ноября на второй минуте гостевого матча с череповецкой «Северсталью», закончившегося со счетом 5:1 в пользу омичей.

Судницин, которому в четверг, 21 ноября, исполнится 32 года, провел в нынешнем сезоне девять матчей в КХЛ.

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