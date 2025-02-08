Судьи подрались во время Матча звезд КХЛ в Новосибирске

Судьи Торнике Кучава и Александр Сысуев устроили шуточную драку во время полуфинала Матча звезд КХЛ между Дивизионами Харламова и Чернышева.

Кучава борцовским приемом повалил на лед своего коллегу. Несмотря на шуточный характер драки, у Сысуева пошла кровь из носа, и ему потребовалась помощь врачей.

Матч звезд КХЛ проходит на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 8-9 февраля. В финал турнира вышли Дивизионы Чернышева и Боброва.