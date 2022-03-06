Судьи отменили гол «Салавата Юлаева» в овертайме, Панин получил матч-штраф

«Сибирь» принимает «Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда плей-офф. По окончании первого овертайма встречи счет в матче равный — 1:1.

В концовке первой дополнительной 20-минутки «Салават Юлаев» забросил шайбу, которая была отменена после видеопросмотра.

Капитан уфимцев Григорий Панин жестко сыграл против защитника «Сибири» Дениса Бодрова, ударив ему в голову. Судьи отменили гол, а также Панин получил штраф 5+20 минут.