Судьи не засчитали голы СКА и ЦСКА

Во начале вторых периодов матче второго раунда плей-офф Западной конференции СКА - "Локомотив" и ЦСКА - "Динамо" арбитры примерно в одно и то же время не засчитали шайбы хозяев.

Во встрече ЦСКА и "Динамо" контратака армейцев завершилась броском Олега Карнаухова. Шайба попала в щиток голкипера бело-голубых Ивана Бочарова и пропала из видимости. После видеопросмотра судьи приняли решение, что она не пересекла линию ворот.

В игре СКА - "Локомотив" шайбу после броска форварда армейцев Никиты Гусева накрыл Александр Салак. Видеопросмотр так же не установил, пересекла ли она ленточку, так как, скорее всего, находилась под ловушкой вратаря ярославцев. По правилам хоккея, если шайбу не видно на видеопросмотре, даже если амуниция вратаря находится за линией ворот, гол не засчитывается.