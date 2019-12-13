Судьи КХЛ обучались ораторскому искусству

В Подмосковье завершились сборы судей. 36 главных арбитров разобрали спорные моменты и прослушали курсы ораторского искусства, сообщает официальный сайт КХЛ.

Много времени мы уделили практической части. Судьи совершали физические упражнения после чего должны были произнести необходимую формулировку хоккейных правил. Поэтому тут очень важна работа с дыханием, техника речи. Надо понимать, как строить голос. Были специальные задания по развитию мышц челюсти, которые позволяют избавиться от сдавленной речи, — рассказала доцент театрального института имени Щукина, руководитель школы речи и ораторского искусства Елена Ласкавая.

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