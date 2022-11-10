Судье матча «Амур» — СКА разбили голову шайбой во время игры

Одному из арбитров матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — СКА Максиму Сидоренко разбили голову шайбой.

В середине второго периода после броска защитника хабаровчан Руслана Педана шайба попала в голову Сидоренко. Матч был остановлен для того, чтобы судье оказали медицинскую помощь.

Из-за повреждения Сидоренко не смог продолжить работу и покинул площадку.

После двух периодов матча «Амур» — СКА хабаровчане ведут со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Артур Гиздатуллин.