Суд утвердил взыскание с экс-банкира 25 миллионов долларов в пользу Александра Радулова

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску хоккеиста «Ак Барса» Александра Радулова взыскала более 25 миллионов долларов с экс-бенефициара рухнувшего «Транснационального банка» Сергея Кононова, сообщает РИА Новости.

Апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу Кононова на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

В итоге суд первой инстанции взыскал с Кононова в пользу Радулова более 18,8 миллиона долларов основного долга, более 2,6 миллиона долларов договорных процентов и более 3,6 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами.