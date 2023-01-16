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Сегодня, 22:45

Суд утвердил взыскание с экс-банкира 25 миллионов долларов в пользу Александра Радулова

Иван Шитик
Корреспондент
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Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску хоккеиста «Ак Барса» Александра Радулова взыскала более 25 миллионов долларов с экс-бенефициара рухнувшего «Транснационального банка» Сергея Кононова, сообщает РИА Новости.

Апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу Кононова на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

В итоге суд первой инстанции взыскал с Кононова в пользу Радулова более 18,8 миллиона долларов основного долга, более 2,6 миллиона долларов договорных процентов и более 3,6 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230116/khokkey-1845321750.html
Александр Радулов
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