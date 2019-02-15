Суд отменил 10-матчевую дисквалификацию защитника "Адмирала" Захарчука. Сторона игрока будет требовать компенсации от КХЛ

Сегодня утром по итогам заседания Международного коммерческого арбитражного суда было принято решение удовлетворить иск защитника "Адмирала" Степана Захарчука об отмене 10-матчевой дисквалификации.

В игре регулярного чемпионата КХЛ, состоявшейся 7 октября прошлого года, он неправильно провел силовой прием, нанеся удар в голову нападающему "Трактора" Артему Пеньковскому. Пострадавший получил перелом челюсти и тяжелое сотрясение. На следующий день КХЛ наложила на Захарчука дисквалификацию – 5 матчей по регламенту и еще 10 дополнительно. Защитник также был оштрафован и пропустил все 15 игр.

– Когда к вам в голову пришла идея обратиться в суд? – вопрос к агенту Захарчука Сергею Паремузову.

– После вынесения наказания мы изучили документы внутри нашей компании и пришли к выводу, что необходимо опротестовать дополнительную дисквалификацию. К первоначальному наказанию сроком на 5 игр у нас никаких вопросов не возникло. Все было сделано в полном соответствии с жесткими нормами регламента КХЛ. А вот еще 10 матчей, выписанные сверху волевым решением вице-президентом лиги Георгия Кобылянского, нас возмутили. Мы были не согласны таким решением. Первоначально обратились в дисциплинарный комитет КХЛ. Но там нам в иске отказали. Тогда дело мы передали в Международный коммерческий арбитражный суд. Это апелляционная инстанция от дисциплинарного комитета КХЛ. Заявление суд рассматривал долго и, наконец, принял решение в нашу пользу. Оно окончательное и обжалованию не подлежит.

– КХЛ уже в курсе?

– Конечно, на заседании присутствовал юрист от КХЛ, господин Степанов. Лига обязана подчиниться решению.

– Кто компенсирует Захарчуку финансовые потери от пропуска 10 игр?

– Это следующий этап нашей работы. Мы объединим усилия с клубом либо сам Захарчук будет делать, поскольку бенефициаром всего была КХЛ. Она и должна компенсировать издержки, которые понес игрок. Финансовая составляющая имела место быть. Деньги никто не отменял, как любил говорить герой одного советского кинофильма. Но для нас данная история стала делом принципа. Мы живем в правовом спортивном пространстве, поэтому никто не может волюнтаристским образом принимать решение в обход действующего регламента. Что нам и удалось доказать в суде. (Михаил Зислис)