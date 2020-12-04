Суд оштрафовал домашнюю арену СКА на 480 тысяч рублей за нарушения на концерте Басты

Домашняя арена СКА привлечена к административной ответственности за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее работа Ледовой арены была приостановлена Роспотребнадзором до 15 января за нарушения ограничений коронавирусных мер во время концерта Басты. На мероприятии зрители не использовали маски и не соблюдали социальную дистанцию, из-за чего образовывались большие толпы людей.

В клубе заявили, что официального уведомления о приостановлении работы арены не получали.