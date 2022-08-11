Суд назначил заседание по делу хоккеиста Федотова на 20 сентября

Всеволжский городской суд Ленинградской области назначил следующее заседание по делу вратаря сборной России Ивана Федотова на 20 сентября, сообщает ТАСС.

Сегодня, 11 августа суд начал подготовку дела Федотова к судебному разбирательству. Исковое заявление было принято к производству 21 июля.

25-летний Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита хоккеиста подала жалобу в суд о признании незаконным решения призывной комиссии о призыве игрока на воинскую службу.

В прошлом сезоне Федотов выступал за ЦСКА, в составе которого стал победителем Кубка Гагарина и был признан лучшим вратарем сезона. Также в составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

В мае стало известно, что голкипер подписал контракт с «Филадельфией», в сезоне-2022/23 игрок планировал выступать в НХЛ.