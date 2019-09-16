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Суд арестовал Мусатова на месяц

19:08
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Кузьминский суд Москвы на месяц арестовал хоккеиста Иго­ря Мусатова, которого обвиняют в мошенничестве на 45 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».

— Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Мусатову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 15 октября, — огласила решение судья Ольга Соболь.

Экс-нападающему молодежной сборной России было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В ходе заседания Мусатов не признал вину и выразил недоумение от того, каким образом его объявили в розыск.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190916/1558745503.html

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