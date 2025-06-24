Стюарт в результате обмена перешел из «Витязя» в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого к уфимской команде присоединился защитник Дин Стюарт, сообщает пресс-служба «Салавата».

Контракт с 27-летним канадцем рассчитан на два года. Клуб из Подмосковья взамен получил денежную компенсацию.

Стюарт дебютировал в КХЛ в прошедшем сезоне. Он провел 52 матча за «Витязь» в регулярном чемпионате и набрал 15 (5+10) очков. Большую часть карьеры канадский защитник провел за океаном, выступая в АХЛ.